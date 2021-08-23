Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'da bulundu - Son Dakika

Mersin'de çalınan 17 konteyner Hatay'ın Payas ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde bulundu.
İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait 17 konteynerin Mersin'de çalındığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, konteynerlerin Payas ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisine satıldığını belirledi.
Tesiste ele geçirilen konteynerler sahiplerine teslim edildi, İ.K. ve F.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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