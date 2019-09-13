Son Dakika Haberleri: Mersin'de çalınan 24 ton mercimek bir depoda bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mersin'de çalınan 24 ton mercimek bir depoda bulundu

1 saat önce

Mersin'de bir bakliyat firmasından çalınan 24 ton mercimek, başka çuvallara aktarılmak istenirken bir depoda ele geçirildi.

Mersin'de çalınan 24 ton mercimek bir depoda bulundu, System.String[]

Mersin'de bir bakliyat firmasından çalınan 24 ton mercimek, başka çuvallara aktarılmak istenirken bir depoda ele geçirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir bakliyat firmasından çalınan 24 ton mercimeğin Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisine ulaştı.


Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi, firmanın isminin yazılı olduğu çuvallardaki mercimekleri başka çuvallara aktardıkları sırada suçüstü yakaladı.


S.E, K.Ç. ve R.O. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçen mercimekler firmaya teslim edildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuğunun sınıfı değişmedi diye okul bastı, müdürün kapısını kırdı! Kamera kayıttaydı
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 13:14:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de çalınan 24 ton mercimek bir depoda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]