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Çalınan otomobil plaka tanıma sisteminden bulundu - Son Dakika

Çalınan otomobil plaka tanıma sisteminden bulundu

11.02.2022 11:16

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) yeri belirlenerek yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) yeri belirlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.B. evinin önündeki aracının çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, ilçe genelindeki güvenlik kamerası ile PTS kayıtlarını inceledi.

Önce Adana sonrasında da Niğde yönüne gittiği belirlenen çalıntı araç, Niğde girişindeki kontrol noktasında durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü C.K'nin, oto hırsızlığı, gasp ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Otomobil de polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerası kaydına, çalıntı aracın trafik ekiplerince durdurulması ve zanlının gözaltına alınması görüntüleri yansıdı.

Çalınan otomobil plaka tanıma sisteminden bulundu
Çalınan otomobil plaka tanıma sisteminden bulundu
Çalınan otomobil plaka tanıma sisteminden bulundu

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Otomobil, Mersin, Tarsus, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalınan otomobil plaka tanıma sisteminden bulundu - Son Dakika


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