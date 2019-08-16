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Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu

34 dakika önce

Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu.

Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu, System.String[]
Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Serhat Çelik'e ait 33 ACK 120 plakalı otomobil evinin önünde park halindeyken çalındı. Araç, hem polis hem de Çelik'in aramasına rağmen bulunamadı.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan kişi, sulama kanalında otomobil olduğunu fark etti.
İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan aracın Çelik'e ait olduğu belirlendi.
İncelemede otomobilin aküsünün çalındığı tespit edildi.
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:47 Kaynak: AA
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