Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu
34 dakika önce
Mersin'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:47 Kaynak: AA
'de çalınan otomobil sulama kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Serhat Çelik'e ait 33 ACK 120 plakalı otomobil evinin önünde park halindeyken çalındı. Araç
, hem polis hem de Çelik'in aramasına rağmen bulunamadı.
Merkez Akdeniz
ilçesindeki Bağlarbaşı
Mahallesi'nde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan kişi, sulama kanalında otomobil olduğunu fark etti. İtfaiye
ekiplerince sudan çıkarılan aracın Çelik'e ait olduğu belirlendi.
İncelemede otomobilin aküsünün çalındığı tespit edildi.
Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum