Mersin'de çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi öldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ferahim Şalvuz Mahallesi'ndeki un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), ürünleri kontrol ederken paketleme bandındaki boşluktan aşağı düştü.
112 Acil Servis ekibi, 6 metre yükseklikten düşen Ağca'yı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düşme anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:13 - Kaynak: AA
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