Son Dakika Haberleri: Mersin'de Çam Kese Böceği ile Biyolojik Mücadele Başladı

Mersin'de Çam Kese Böceği ile Biyolojik Mücadele Başladı

53 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların en büyük zararlılarından biri olan çam kese böceği ile biyolojik mücadeleye başladı.

Mersin'de Çam Kese Böceği ile Biyolojik Mücadele Başladı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların en büyük zararlılarından biri olan çam kese böceği ile biyolojik mücadeleye başladı. Bu çerçevede, çam kese böceğinin yırtıcısı Calosoma Sychopanta erginleri, doğadan toplanarak laboratuvar ortamında üretilmeye başlandı.

Orman Bölge Müdürlüğü, çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek gelişmesini engelleyen ve artım kayıplarına neden olan çam kese böceği ile biyolojik mücadele kapsamında, Calosoma Sychopanta erginlerinin laboratuvar ortamında üretimine başladı. Günde ortalama 4-5 adet çam kese böceği yiyerek beslenen Calosoma erginlerinden laboratuvarda elde edilen yumurtalardan larvaların çıkmaya başladığı bildirildi.

2019'da 20 bin adet yırtıcı üretimi hedeflenirken, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, programın gerçekleşmesi için çalışmaları yerinde inceledi. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Doğaya uygun işletmecilik anlayışından yola çıkarak orman zararlılarıyla mücadelede biyolojik mücadeleyi önemsiyoruz. Bu anlamda laboratuvar ortamında yaklaşık 3 hafta beslenen yırtıcı larvalar çam kese böceklerinin yoğun olduğu ormanlık alanlara bırakılacak" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

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