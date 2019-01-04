Son Dakika Haberleri: Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

44 dakika önce

MERSİN'de, cami önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı, System.String[]
MERSİN'de, cami önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Mustafa Şahin Camii önünde, cuma namazının kılındığı sırada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Camii önünde park halindeki araç ve motosikletlere kurşun isabet ettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:27 Kaynak: DHA

Mezitli, Merkez, Mersin, Güncel
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