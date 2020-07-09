Mersin'de "can dostlara" şemsiyeli dinlenme alanı oluşturuldu - Son Dakika

Mersin'de sokak hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için sahil bandına şemsiye konularak dinlenme alanları oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri "can dostların" artan sıcaklıktan etkilenmemesi için harekete geçti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki peyzaj mimarları ve sanat ekibi tarafından hazırlanan rengarenk şemsiye gölgelikler, sahil bandındaki Kültür Park'a yerleştirildi.

Oluşturulan bu alanlar sayesinde sokak hayvanlarının sıcaktan fazla etkilenmemesi hedefleniyor.

Ekipler, daha önce de sokak hayvanları için Köpek Atık İstasyonu ve Beslenme Durakları projesini hayata geçirmişti.