Mersin'de can pazarı: 4 genç ölümden döndü - Son Dakika
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Mersin'de can pazarı: 4 genç ölümden döndü

05.07.2022 17:22

Mersin'de can pazarı: 4 genç ölümden döndü Rüzgardan dolayı tekneleri batan gençler denizde zor anlar yaşarken, 3 genç yüzerek karaya çıkabildi, diğer kişi ise polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı Mersin açıklarında tekneyle gezmeye çıkan 4 genç, ölümden döndü.

Mersin'de can pazarı: 4 genç ölümden döndü

Rüzgardan dolayı tekneleri batan gençler denizde zor anlar yaşarken, 3 genç yüzerek karaya çıkabildi, diğer kişi ise polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

MERSİN - Mersin açıklarında tekneyle gezmeye çıkan 4 genç, ölümden döndü. Rüzgardan dolayı tekneleri batan gençler denizde zor anlar yaşarken, 3 genç yüzerek karaya çıkabildi, diğer kişi ise polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marinada demirli bulunan tekneleriyle gezmeye çıkan 2'si kadın 4 genç, Suphi Öner Öğretmenevinin karşısında su almaya başladı. Rüzgarın etkisiyle su dolan tekne yan yatarak batarken, içinde bulunan gençler denize düştü. Denizde zor anlar yaşayan gençlerden 2'si kadın 1'i erkek 3 kişi yüzerek karaya çıkarken, 1 kişi ise denizde mahsur kaldı. Çevredekiler korkulu gözlerle gençleri izlerken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Batan teknenin ucuna tutunarak hayatta kalmaya çalışan vatandaşın imdadına, Mersin polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Son anda kurtarılan genç sahil güvenlik botuna alınırken, diğer gençler ise tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şans eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan gençlerin, korkulu gözlerle denizde kalan arkadaşlarını izlediği görüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de can pazarı: 4 genç ölümden döndü - Son Dakika

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