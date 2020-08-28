Mersin'de caretta caretta yavruları denizle buluşuyor - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Alata Sahili'nde, caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, kent genelinde bulunan 5 sahilden bu yıl toplam 150 bin caretta caretta yavrusunun denizle buluşacağını söyledi.

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, beraberinde Alata Araştırma Enstitü Müdürü Cengiz Türkay ve AK Parti Erdemli ilçe yönetimi ile birlikte caretta carettaların yumurtadan çıktığı Alata Sahili'nde önce temizlik yaptı, daha sonra da kaplumbağaların denizden çıkışını izledi.

Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin sahillerinin deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu belirtti. Kentte 5 sahilin yuvalama alanı olduğunu dile getiren Ergene, "Bu yıl Alata Sahili'nde 269, Davultepe sahilinde 172, Göksu 'da 100 ve Kazanlı Sahili'nde bin yuva tespit ettik. İnsanlarımız, bu canlıların yaşaması için sahillerimizi temiz tutmalılar. Ateş yakmamalılar, plastik ve çöp atmamalılar. Lütfen bunlara dikkat edelim" dedi.'KARADA DÜNYAYA GELİP DENİZDE YAŞIYORLAR'Karada dünyaya gelen ve denizde yaşayan ender canlılardan olan caretta carettaların, bu yıl Mersin'de 150 bin yavrusunun denizle buluşmasını beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Ergene, "Mayıs ayında başlayıp ekim ayına kadar devam eden yavrulama dönemi süresince yavrular denizle buluşuyor. Deniz kaplumbağalarının ömrü bir insan ömrü kadardır. Bin yavrudan ise sadece bir tanesi bu süreye ulaşabiliyor. Yaklaşık 1,5 metre boyuna kadar uzayabilen deniz kaplumbağalarından insanlarımız korkmamalıdır" diye konuştu.Alata Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay ise bütün canlıların korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Sahilimizde çok güzel canlılar yaşıyor. Her yıl buradan carettaların denizle buluşmasına şahit oluyoruz. Sahillerimizi temizliyor, onlar için daha uygun koşullar yaratıyoruz" dedi.

Deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışını izleyen katılımcılar ise o anı cep telefonlarıyla görüntüledi.