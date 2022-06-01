Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik - Son Dakika
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Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik

01.06.2022 11:28
Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik

MERSİN'in Erdemli ilçesinde caretta carettaların sahile çıktığı ve kum zambaklarının doğal yetişme alanı olan Talat Göktepe Çamlığı ve Tabiat Parkı'nda temizlik yapıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde caretta carettaların sahile çıktığı ve kum zambaklarının doğal yetişme alanı olan Talat Göktepe Çamlığı ve Tabiat Parkı'nda temizlik yapıldı.

Erdemli Belediyesi bünyesinde oluşturulan Doğa Müfettişleri Projesi'ne destek veren çocuklar, caretta carettaların sahile çıktığı ve kum zambaklarının doğal yetişme alanı olan Talat Göktepe Çamlığı ve Tabiat Parkı'nda temizlik yaptı. Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada 25 kilometrelik sahil bandı aşamalı olarak temizlendi.

'DOĞA SADECE İNSANLARA AİT BİR YER DEĞİL'

Temizlik çalışmaları ile doğa adına umut olmayı hedeflediklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, " Akdeniz'de kum zambakları çiçek açıyorsa, caretta carettalar sahile çıkıyorsa, doğa adına umut var demektir. Caretta carettaların doğaya çıktığı bu süreçte, onlara temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakmak adına doğa müfettişlerimizle birlikte gençlerimizle birlikte sahillerimizi temizliyoruz" dedi. Doğanın sadece insanlara ait olmadığını ifade eden Doğa Müfettişleri Proje Koordinatörü Kamil Boran,  "Doğa sadece insanlara ait bir yer değildir. Tüm canlılara ait olan bir yerdir. Lütfen herkes bu bilinçle hareket etsin" diye konuştu.


Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik
Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik
Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik
Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik
Mersin'de caretta carettaların üreme alanlarında temizlik
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Kaynak: DHA

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