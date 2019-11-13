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Mersin'de 'carmina burana' kapalı gişe

6 saat önce

Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişeMERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatını sanatseverlerle kapalı gişe buluşturdu.

Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişe

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatını sanatseverlerle kapalı gişe buluşturdu.

Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda sanatsever izledi. Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yaptı.

Soprano Saliha Aktaş, teenor Erdem Erdoğan, bariton Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının korosu eşlik ederken, eserin dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.

Yaklaşık bir saat süren temsil sonunda salonu dolduran sanatseverler performansları nedeni ile sanatçıları uzun süre alkışladı. Rejisör ve koreograf Mehmet Balkan, seyircinin tepkisini muhteşem olarak nitelendirerek, Mersin Devlet Opera ve Balesi çok güzel işlere imza atıyor. 4 bölümden oluşan Carmina'yı biliyorsunuz, içine bir farkındalık getirerek sahnelemeyi seçtik. Opera, konser versiyonunda değil de, rejili bir Carmina'yı seyirci ile buluşturduk. Benim, bu 4 bölümden oluşan eserde dans, reji, orkestra, koro ve solistlerden oluşan, çocuk korosunun da içinde olduğu büyük bir prodüksiyon oldu. Seyircinin tepkisi bana şöyle bir umut veriyor, bu farkındalığı çok iyi algılıyorlar. Bize geri dönüşleri de alkışları ile çok büyük bir mutluluk veriyor dedi.

Mersin'de 'carmina burana' kapalı gişe

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
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