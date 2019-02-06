Mersin'de Çarpışan Tır ve Kamyon Alev Aldı: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çarpışarak alev alan kamyon ve tırın sürücüleri ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çarpışarak alev alan kamyon ve tırın sürücüleri ağır yaralandı.



Mehmet Emin A.'nın kullandığı 42 Y 5141 plakalı kamyon, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde, aynı yönde seyreden Yunus Y. yönetimindeki 45 SH 200 plakalı tırla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle iki araç da alev alırken, sürücüler ağır yaralandı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyoldaki trafikte bir süre aksamalar oluştu.

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