Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

04.10.2022 10:58

Mersin'de, çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin'de, çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde 10 Temmuz'da motosiklet sürücüsü Halil Ata (30) ve arkasındaki Kemal Yılmaz'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan hafif ticari araç sürücüsü A.H.T. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde yapılan incelemede, sanığın yolu kontrol etmeden hafif ticari aracını hareket ettirdiğinin, motosiklet sürücüsü Ata'nın da hızlı şekilde seyrettiğinin görüldüğü belirtildi.

Sanığın yargılanmasına 26 Ekim'de başlanacak.

Çopurlu Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Ata ve arkasındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetmiş, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.H.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi Son dakika haber | 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı Açıklaması
Kaynak: AA

Kemal Yılmaz, Cumhuriyet, Toroslar, Tragger, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:15 Bahçeli'den Miçotakis'e çok sert sözler: Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş
11:15 Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor zor durumda! Maç oynadığı sırada otobüse haciz konulmak istendi
11:04 Altın, mart ayından bu yana en büyük toparlanmayı yaşıyor: Gram fiyatı bin liranın üzerine çıktı
10:59 Elon Musk'ın sunduğu barış planına Ukrayna lideri Zelenski'den tepki anketi geldi
10:55 Tokat Valisi'nin elini sıkmadan geçen protestocu subayları salondan kovduğu ortaya çıktı
10:51 Merkez Bankası, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımlandı! İşte enflasyona en belirgin katkının olduğu sektörler...
10:29 Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu arasında maaş çıkmazı! Aldığı ücretin 3 katını isteyen genç oyuncunun talebi görüşmeleri tıkadı
10:25 Yeni rekor! Eylül ayında yüzde 9,2 oranında artan ihracat 22 milyar 616 milyon dolara yükseldi
10:24 Çanta kuyruğunu görenler şaşırdı! Nedeni sonradan anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 11:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement