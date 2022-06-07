Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

07.06.2022 10:56

Anamur ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anamur ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla kedi yavrusunu kurtardı.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerini çalışmasından dolayı alkışladı.

Yavru kedi, çatıdan indirildikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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