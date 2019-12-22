Mersin'de çekilecek "Cellabi" filmi tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de çekilecek 'Cellabi' filmi tanıtıldı - Son Dakika

Mersin'de çekilecek "Cellabi" filmi tanıtıldı

6 saat önce

Çekimleri Mersin'de yapılacak ve Brewster'in Milyonları isimli kitaptan uyarlan "Cellabi" filminin tanıtımı gerçekleştirildi.

Mersin'de çekilecek

Çekimleri Mersin'de yapılacak ve Brewster'in Milyonları isimli kitaptan uyarlan "Cellabi" filminin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kentteki bir balo salonunda düzenlenen basın toplantısına, filmin oyuncuları Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan ve Sevcan Yaşar katıldı.

Midyat, Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Filmlerin, çekildiği yerin tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Midyat, filmden çok güzel sonuçlar alacaklarını kaydetti.

Filmin yönetmenlerinden Zeliha Karakuyu ise filmin, memleketi Mersin'de çekilmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Yarın başlayacak çekimlerin bir ay sürmesi bekleniyor.

Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan, Midyat, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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