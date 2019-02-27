Son Dakika Haberleri: Mersin'de Çelik Kasa Hırsızları Yakalandı

Mersin'de Çelik Kasa Hırsızları Yakalandı

16 dakika önce

Mersin'de, 6 ayrı çelik kasa hırsızlığının şüphelisi olduğu öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Mersin'de Çelik Kasa Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Mersin'de, 6 ayrı çelik kasa hırsızlığının şüphelisi olduğu öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 6 çelik kasa hırsızlığında 77 bin lira, 33 bin 300 dolar ve 400 avro ile çok sayıda elektronik eşya çalınması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları ve kullandıkları araçları tespit etti.

Fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliler M.O, T.Z. ve Ö.Ş. adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:41 Kaynak: AA

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