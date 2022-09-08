Suriye 'nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle Türkiye 'ye gelen Celile Hami, 2 sene önce Fadıl Hakim ile dini nikah kıyıp, Mersin 'e yerleşti. Hakim, iddiaya göre bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşadığı Celile Hami'ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada hamile kalan Celile Hami, 2 ay önce Fadıl Hakim'in darbetmesi sonucu bebeğini düşürdü. Fadıl Hakim'in şiddetine dayanamayan Celile Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami'nin, Yüreğir ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 'ndeki evine geldi.

Kaynak: DHA

Suriye, Mersin, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağabeyine sığındı, 'Hayır' cevabı alınca ölümü seçti - Son Dakika

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