Mersin'de cemaatle Cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
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Mersin'de cemaatle Cuma namazı kılınmadı

6 saat önce

MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı öncesi camiler cemaate kapatıldı.

Mersin'de cemaatle Cuma namazı kılınmadı, System.String[]

MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı öncesi camiler cemaate kapatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs salgınına karşı Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verileceğini açıklamasının ardından Mersin'de camilerde cemaatle namaza ara verildi. Merkez Ulu Camii'ne Cuma namaz kılmak için gelen bazı vatandaşlar kapıların kapalı olması nedeniyle geri döndü. Cami kapısının kilitli olması nedeniyle vatandaşlar bahçede namaz kıldı.

UYARI YAZISI ASILDI

Diyanetin uyarısının ardından camilerin kapısına uyarı yazısı asıldı. Vatandaşlara namazlarını evde kılınması için uyarı yapılan yazıda, "Saygıdeğer cemaatimizin dikkatine. Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:29 Kaynak: DHA

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