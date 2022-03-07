Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada

07.03.2022 10:51

Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı.

Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada

MERSİN Mersin'de 5 farklı iş yerinden ve otodan cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinden 5 farklı işyerinden ve otodan cep telefonu çalan 1 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın S.S. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheli şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin bir iş yerinden ve ambulanstan cep telefonunu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, kısa sürede aldığı cep telefonlarıyla bölgeden uzaklaşıyor.

Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada
Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada
Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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