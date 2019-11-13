Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyonunda H.F. ve O.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.F. serbest bırakıldı.