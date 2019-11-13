Son Dakika Haberleri: Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
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Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyonunda H.F. ve O.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.F. serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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