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Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin operasyonunda H.F. ve O.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.F. serbest bırakıldı.
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