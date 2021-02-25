Mersin'de cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı

Mersin'de kayıp olarak aranırken cansız bedenine ulaşılan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı.

Mersin'de kayıp olarak aranırken cansız bedenine ulaşılan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 76 yaşındaki Remzi Kuzal'ın cesedinin 23 Şubat'ta Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki su kuyusunda bulunması üzerine gözaltına alınan şüpheliler H.B, Y.Ö. ve M.N.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. H.B'nin emniyetteki sorgusunda kendisini hırsızlıkla suçladığı iddiasıyla Kuzal'ı sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini iki gün evde sakladıktan sonra arkadaşları Y.Ö. ve M.N.E'nin yardımıyla su kuyusuna attığını itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kuzal'ın cansız bedeninin bulunması üzerine başlattığı çalışmada H.B, Y.Ö. ve M.N.E'yi gözaltına almıştı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Mersin'de cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ve ona yardım eden 2 arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı

Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı

Doğu Türkistan'daki zulmü eleştiren Destici göz dağı verdi: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Galatasaray'da savunmaya yeni aday Alpaslan Öztürk

Yasağa rağmen pitbull sahiplendi, jandarma almak isteyince "Kendimi vururum" diyerek başına silah dayadı

Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti

Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi