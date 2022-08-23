Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

23.08.2022 16:06
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik 296 personelin katılımıyla kent genelinde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

YORUMLAR
500
Mersin'de aranan 26 şüpheli yakalandı Mersin'de aranan 26 şüpheli yakalandı Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı
Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:52 Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü
15:07 Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor
14:45 Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:06:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement