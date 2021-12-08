Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1144 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Mersin 'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 12'si tutuklandı.

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