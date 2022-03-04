Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 42 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulamaları yapıldı.

Denetimlerde 28 bin 64 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 63 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Öte yandan 5 bin 476 aracı da kontrol eden ekipler, 870 araca toplamda 884 bin 600 lira para cezası uyguladı, 64 aracı da trafikten men etti.