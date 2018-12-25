Mersin'de Çeşitli Suçlardan Aranan 61 Şüpheli Yakalandı

Mersin
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları 2 haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 61 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Bu kapsamda son 2 haftada yapılan çalışmalarda birçok suçlu suçüstü yakalanırken, çeşitli suçlardan arananlar da yakalandı. Ekiplerin yılbaşı öncesi sahte alkol satışına yönelik yaptığı çalışmalarda 370 litre etil alkol de ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçede yapılan diğer çalışmalarda da 6 zanlı gözaltına alınırken, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 100 dolu fişek, 1 tüfek, 170 gümrük kaçağı sigara ve 25 gram esrar ele geçirildi.
Ekiplerin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda da hırsızlık, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu malına zarar verme, yaralama, iftira, tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - MERSİN