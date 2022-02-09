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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı, 35'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı, 35'i tutuklandı

09.02.2022 11:47
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı, 35'i tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir aylık asayiş denetimlerinde gözaltına alınan 62 şüpheliden 35'i cezaevine gönderildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir aylık asayiş denetimlerinde gözaltına alınan 62 şüpheliden 35'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Silifke ilçesinde ocak ayı boyunca asayiş denetimleri yapıldı.

Uygulamalarda çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 62 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

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Asayiş, Mersin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı, 35'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı, 35'i tutuklandı - Son Dakika
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