Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı, 35'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir aylık asayiş denetimlerinde gözaltına alınan 62 şüpheliden 35'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Silifke ilçesinde ocak ayı boyunca asayiş denetimleri yapıldı.
Uygulamalarda çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 62 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.
Kaynak: AA
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