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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı

26.01.2022 12:57
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 mahallede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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