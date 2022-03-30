Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 31'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 haftalık denetim ve operasyonlarda gözaltına alınan 74 zanlıdan 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14- 27 Mart tarihlerinde ilçe genelinde çok sayıda operasyon ve denetim yapıldı.

Denetimlerde, 31 bin 757 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 74 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 31'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

Çalışmada ayrıca 3'ü kurusıkı 20 tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 126 fişek, 8 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve bisiklet ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında da 5 bin 610 aracı kontrol eden polis ekipleri, 978 araca toplamda 834 bin 552 lira ceza uyguladı, 68 araç da trafikten men etti.