Mersin'de Çevre Sorunları Masaya Yatırıldı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kentteki bazı sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile yaptığı açıklamada, anayasanın 56. maddesinin, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına aldığını söyledi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kentteki bazı sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile yaptığı açıklamada, anayasanın 56. maddesinin, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına aldığını söyledi.



Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biriminde, STK'lar adına ortak basın açıklaması yapan Yeşilboğaz, anayasanın 56. maddesinin, 'herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir' dediğini hatırlatarak, ancak ülkede eski teknolojiler olan termik santraller, çimento fabrikaları ve demir çelik fabrikaları, betonlaşma ve balık çiftlikleri ile bu hakkın ihlal edildiğini öne sürdü.



Dünyayı çok büyük felaketlere götüren küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, ülke için de çok büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Yeşilboğaz, "Devletimiz, Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri ve de anayasamız gereğince, insan hak ve hürriyetlerine gerçekten saygı gösterilmesini, bu hak ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasını, öğretim ve eğitim yoluyla bu hak ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeyi taahhüt etmiştir. Mersin halkı başta nükleer santral olmak üzere, yaşam alanlarımızı yok eden yapılaşmalara olduğu gibi, balık çiftliklerine de karşıdır. Mersin'de yapılması planlanan kirli teknoloji yatırımlarının yanında 60 adet balık çiftlikleri, kentimizin geleceğini, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecektir. Mersin'de denizlerimizi kirletecek, ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak balık çiftliklerinin kurulmasını istemiyoruz" dedi. - MERSİN

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