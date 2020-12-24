Cezaevi firarisi hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte meydana gelen motosiklet, bisiklet, bilgisayar ve televizyon hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphe üzerine Tulumba Köprüsü'nde durdurulmaya çalışılan bir motosikletin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Şüpheli, kaza yaptıktan sonra motosikletten inerek yaya olarak kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin, farklı hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan T.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise polisten kaçan firarinin motosikletle kaza yapması ve daha sonra yaya olarak kaçması yer alıyor.