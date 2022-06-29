Tatbikatı, Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aziz Demirkan da takip etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de cezaevinde tatbikat düzenlendi - Son Dakika

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