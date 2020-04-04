Mersin'de cezaevine dezenfeksiyon - Son Dakika

Mersin'de cezaevine dezenfeksiyon
6 saat önce
MERSİN'de bulunan E Tipi Kapalı cezaevi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte edildi.
MERSİN'de bulunan E Tipi Kapalı cezaevi, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs nedeni ile E Tipi Kapalı Cezaevi'nin dezenfekte edildiği bildirildi. Ekiplerin, mahkumların kullandığı koğuş, mutfak, koridor ve tuvaletleri salgın nedeni ile dezenfekte ederek, sterilizasyonunu sağladığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:54 Kaynak: DHA
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