Mersin
'de çiftçi gözünden hortum afeti
30 Ocak'ta yaşanan hortum ve fırtına afeti sonrası çiftçiler seslerini duyurmak için drone ile görüntü çekip sosyal medyadan paylaştı
MERSİN - Mersin'in Erdemli
ilçesinde 30 Ocak'ta yaşanan hortum ve fırtına afeti sonrası çiftçiler seslerini duyurmak için drone ile görüntü çekip sosyal medyadan paylaştı.
Erdemli'de uzun süredir etkili olan olumsuz hava koşulları 30 Ocak Çarşamba
akşamı etkisini artırarak hortum ve fırtına afetine dönüştü. Afetten 314 çiftçinin 577.5 dekar serası etkilendi. Hortum ve fırtınanın faturası ise yaklaşık 9 milyon lirayı buldu. İlçede kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası bünyesinde oluşturulan ekiplerle seralarda ön hasar tespit çalışması yapıldı.
Çiftçiler ise seslerini duyurabilmek, afetin boyutunu gözler önüne sermek için drone ile çekim yaptı. Tamamen yerle bir olan onlarca sera görüntüsü paylaşıldı.
"Bir yıl daha fazladan çalışırız"
Hortumun zarar verdiği serada kalan domatesleri topladıklarını belirten bir kadın çiftçi ise, "Fırtına hortum seramızı gördüğünüz gibi attı. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok, canımıza gelmesin. Bir yıl daha fazladan çalışırız, emekçi insanlarız. Hayırlısından versin, Rabbim can sağlığı versin" dedi.