Mersin'de çiftçilere destek için dağıtılan küçükbaş hayvanlarda "ilk doğum" heyecanı - Son Dakika

Mersin'de çiftçilere destek için dağıtılan küçükbaş hayvanlarda "ilk doğum" heyecanı

17.01.2021 10:33
Mersin'de çiftçilere destek için dağıtılan küçükbaş hayvanlarda

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan küçükbaş hayvanlarda doğum heyecanı yaşanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan küçükbaş hayvanlarda doğum heyecanı yaşanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere destek vermek amacıyla başlatılan projede, küçükbaş hayvan sayısı yeni doğumlarla çoğalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifkeli çiftçi Sezgin Yetiş, 9 yeni yavrunun daha sürüsüne katıldığını bildirdi.

Hayvanlarına gözü gibi baktığını dile getiren Yetiş, "Kuzular ilk doğduğunda çok sevindik, biraz da şaşırdık, çok güzel bir duygu. Projenin ekonomimize çok büyük bir katkısı oldu." ifadesini kullandı.

Tarsus'ta yaşayan genç üretici İsmail Yiğit de proje sayesinde iş imkanı bulduğunu belirtti.

Küçükbaş hayvanlara doğum heyecanı yaşamaya başladıklarını ifade eden Yiğit, "İlk kuzumuz 5 gün önce oldu. Diğerleri de yavrulamak üzere, yüzde 80'i hamile. Projeyle istihdam sağlandı. İşsizdim ve iş bulamıyordum. Bu proje sayesinde kendime iş imkanı sağladım." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, Mersin, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de çiftçilere destek için dağıtılan küçükbaş hayvanlarda 'ilk doğum' heyecanı - Son Dakika


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