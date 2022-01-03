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Mersin'de çiftçilere kivi üretimi eğitimi verildi - Son Dakika

Mersin'de çiftçilere kivi üretimi eğitimi verildi

03.01.2022 14:42
Mersin'de çiftçilere kivi üretimi eğitimi verildi

Erdemli Ziraat Odası (EZO) tarafından çiftçilere alternatif ürün olarak kivi yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Erdemli Ziraat Odası (EZO) tarafından çiftçilere alternatif ürün olarak kivi yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde verilen eğitim öncesi yaptığı konuşmada, son yıllarda ilçe genelinde alternatif ürün olarak avokado ve kivinin üreticiler tarafından rağbet gördüğünü belirtti.

Bölgenin bu tür bitkilerin yetiştirilmesi için uygun iklim koşullarına sahip olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin gelirini arttıracak alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ve uygulanması konularında her zaman çiftçilerin emrinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kivi yetiştiriciliği son yıllarda hızlı artış göstererek 1175 dekara ulaştı. Çiftçilerimizin fidan ihtiyacını karşılamak üzere doku kültürü ile çiftçilerimize uygun fiyata sertifikalı kivi fidanı yetiştirmekteyiz. Bu tür eğitimlere devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından enstitüde görevli ziraat mühendisleri Kader Elçik ile Rasim Arslan üreticilere kivi yetiştiriciliğini anlattı.

Eğitime 70 üretici katıldı.

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Ziraat Odası, Rasim Şahin, Bahçe, Kivi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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