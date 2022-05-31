Mersin'de çiftçilere soya tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Mersin'de çiftçilere soya tohumu dağıtıldı

31.05.2022 16:56
Mersin'de çiftçilere soya tohumu dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAGEP) kapsamında soya üreticilerine 6 ton 650 kilo tohum verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAGEP) kapsamında soya üreticilerine 6 ton 650 kilo tohum verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonundaki soya tohumu dağıtım töreni, Alifakı Mahallesi'nde yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törendeki konuşmasında kentin tarımsal üretimde iyi bir konumda olduğunu belirterek, tarımın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı da 8 bin kayıtlı çiftçinin olduğu Tarsus'ta, 1 milyon 8 bin dekar tarım arazinin bulunduğunu kaydetti.

İlçe Müdürü Hayri Erdoğan ise 33 bin ton soya üretimi yapılan ilçede ekim alanlarının arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 60 üreticiye 6 ton 650 kilo soya tohumu verildi.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Tohum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de çiftçilere soya tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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