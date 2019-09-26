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Mersin'de çiftçinin yüzü kivi hasadıyla güldü

51 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen kivi, 4 lirayı bulan kilogram fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Mersin'de çiftçinin yüzü kivi hasadıyla güldü, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen kivi, 4 lirayı bulan kilogram fiyatıyla üreticisini memnun etti.

İlçenin 900 rakımdaki mahallesi Kösereli'de yetiştirilen kiviler için hasat etkinliği düzenlendi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçiler Ali Şensoy ve Servet Çalış'ın bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, bereketli hasat geçirmelerini diledi.

Şahin, hasadın ardından AA muhabirine açıklamada, "limonun başkenti" olarak bilinen Erdemli ilçesinde, üretimi hızla artan alternatif ürünlerden birinin de kivi olduğunu söyledi.

Üretimin artması için sık sık fidan dağıtımı yaptıklarını ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirten Şahin, "Kivi yetiştiriciliği hızla gelişiyor. Artık arazilerimizde kivi fidanlarını da sık sık göreceğiz. Biz de bundan yanayız." dedi.

İyi geçen mevsim koşullarının üretimi bereketlendirdiğini anlatan Şahin, "900 rakımda yetiştirilen kiviler kilogramı 4 liradan satıldı. Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticiler verimden ve fiyattan memnun

Üretici Şensoy, 6 dönümlük arazide kivi yetiştirdiğini kaydederek, "Geçen yıl, yani fidanlar üç yaşındayken 6 dönümden 1 ton ürün almıştım, bu yıl ise 10 ton ürün bekliyorum." diye konuştu.

Servet Çalış da kivi üretimi yapmak için yaklaşık 10 kilometreden su taşıyarak fidanları büyüttüğünü vurgulayarak, "Kivi hem rekoltesiyle hem fiyatıyla bizleri memnun etti. Umarım bu iyi hasadı, sezonun tamamına yayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdemli, Mersin, Kivi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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