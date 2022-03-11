Mersin'de çifte gökkuşağı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de çifte gökkuşağı

11.03.2022 19:30

Mersin'de çifte gökkuşağı Mersin'de sağanak yağışın ardından otoban çevresinde çifte gökkuşağı belirdi.

Mersin'de çifte gökkuşağı

MERSİN - Mersin'de sağanak yağışın ardından otoban çevresinde çifte gökkuşağı belirdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava dalgası Mersin'de de yer yer hafif şekilde etkili olmaya başladı. Akşam üzeri Mezitli-Erdemli arasında otoban çıkışında yağışların ardından güneş kendini gösterdi. Güneşle birlikte çifte gökkuşağı belirdi. Çifte gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren Mersin genelinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Mersin'de çifte gökkuşağı
Mersin'de çifte gökkuşağı
Mersin'de çifte gökkuşağı

YORUMLAR
500
MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi Muharrem İnce, 6 partiye Mersin'den yüklendi

Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de çifte gökkuşağı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
19:10 Zelenski paylaştığı videoda net konuştu: Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de çifte gökkuşağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement