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Çiftler "02.02.2022"de "evet" dedi - Son Dakika

Çiftler "02.02.2022"de "evet" dedi

02.02.2022 15:10

Mersin'de evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftler, "02.02.2022"de nikahlarını kıydırdı.

Mersin'de evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftler, "02.02.2022"de nikahlarını kıydırdı.

Kentte nikahlarının 2 Şubat 2022'de olmasını isteyen çiftler, başvurularının ardından nikah masasına oturdu.

Akdeniz Belediyesine başvuran bazı çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Mustafa Gültak kıydı.

Gültak, AA muhabirine, özel bir tarihte çiftlerin nikahını kıydıkları için mutlu olduğunu belirterek "Tarih özel olunca herkes nikah sırası alıyor. Vatandaşımızı kırmadık, arkadaşlarımızın fazla mesaisiyle bugün tüm nikahlar kıyılacak. Çiftlere mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Eylem Özlem Balcı da çiftlerin özel tarihlerde nikah kıydırmak istediğini söyledi.

Bu tür özel tarihlerde nikah salonlarında yoğunluk olduğunu aktaran Balcı, "İnsanların özel tarihlere olan ilgisi uzun zamandan beri var. Nikahları böyle tarihlere denk gelmesi çiftlerimize de anlamlı geliyor." dedi.

Çiftler özel tarihte "evet" dedikleri için mutlu

Çiftlerden Alirıza Bucaklı da özel bir günden dolayı nikah tarihlerini bugüne aldıklarını dile getirdi.

Merve Bucaklı da "02.02.2022"de nikahlarının kıyılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Gaye Göksel Dağ ve İbrahim Dağ çifti de özel bir tarihte nikahlarını kıydırdıkları için mutluluk duyduklarını anlattı.

Çiftler 02.02.2022 de evet dedi
Çiftler 02.02.2022 de evet dedi
Çiftler 02.02.2022 de evet dedi
Çiftler 02.02.2022 de evet dedi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftler '02.02.2022'de 'evet' dedi - Son Dakika


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