Son Dakika Haberleri: Mersin'de çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu

Mersin'de çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu

2 saat önce

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde bir çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu.

Mersin'de çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde bir çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu. Yangında evde yaşayanlar ve hayvanlar zarar görmezken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şemşette Sağır isimli vatandaşın Gözne Mahallesi'ndeki çiftlik evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler hemen dışarı çıkarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede tüm çiftliği sararken, çiftlikte bulunan hayvanlarda güvenli bir bölgeye alındı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü. Yangında evde yaşayan ve hayvanlar zarar görmezken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:31 Kaynak: İHA
Toroslar, Gözne, Mersin, 3. Sayfa
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