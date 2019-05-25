Mersin'de çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde bir çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde bir çiftlik evinde çıkan yangın korkuttu. Yangında evde yaşayanlar ve hayvanlar zarar görmezken, maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Şemşette Sağır isimli vatandaşın Gözne Mahallesi'ndeki çiftlik evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler hemen dışarı çıkarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede tüm çiftliği sararken, çiftlikte bulunan hayvanlarda güvenli bir bölgeye alındı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü. Yangında evde yaşayan ve hayvanlar zarar görmezken, maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi

Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum

160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti