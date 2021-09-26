Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fahrettin Paşa Mahallesi 1428 Sokak'taki Resul Altun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Evin önünde park halinde bulunan bir motosiklet de kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de çıkan ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika