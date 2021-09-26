Mersin'de çıkan ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Evin önünde park halinde bulunan bir motosiklet de kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Fahrettin Paşa Mahallesi 1428 Sokak'taki Resul Altun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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