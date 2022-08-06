Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

06.08.2022 21:47
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alındı.

Mersin'de çıkan orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alındı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam etti.

Zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle havadan müdahalenin yapılmadığı yangında Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personel görev aldı.

Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgede yaptıkları çalışma sonucu yangını 4'üncü gününde kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta yangın çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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