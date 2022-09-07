Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi. Mersin- Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

ALEVLER AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NE YAKLAŞTI

Mersin'deki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan bölgenin Akkuyu Nükleer Santraline yakın olması nedeniyle endişenin dozu daha da artarken söndürme çalışmaları hala sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yangınla ilgili Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da açıklamalarda bulundu. Ünüvar konu hakkında "Yangın yerleşim birimlerinin çevresinde kontrol altında alınmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden görüntüler: