Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor

07.09.2022 08:31

Mersin'de sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yetkililer karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiğini açıkladı. Yangının Nükleer Santrale yakın bir bölgede çıkması riski artırırken, söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor.

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

Yaz bitti, kabus bitmedi! Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi. Mersin- Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Mersin'de sabah başlayan orman yangını söndürülemedi! Alevler Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaştı

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yaz bitti, kabus bitmedi! Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ALEVLER AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NE YAKLAŞTI

Mersin'deki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan bölgenin Akkuyu Nükleer Santraline yakın olması nedeniyle endişenin dozu daha da artarken söndürme çalışmaları hala sürüyor.

Yaz bitti, kabus bitmedi! Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yangınla ilgili Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da açıklamalarda bulundu. Ünüvar konu hakkında "Yangın yerleşim birimlerinin çevresinde kontrol altında alınmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden görüntüler:

Yaz bitti, kabus bitmedi! Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Mersin'de sabah başlayan orman yangını söndürülemedi! Alevler Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaştı
Mersin'de sabah başlayan orman yangını söndürülemedi! Alevler Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaştı
Mersin'de sabah başlayan orman yangını söndürülemedi! Alevler Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaştı
YORUMLAR
500
MSB: 'Mersin Valiliğinin talebi üzerine; Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara... MSB: 'Mersin Valiliğinin talebi üzerine; Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara... Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Büyükeceli, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
12:36 Putin'den "tahıl sevkiyatı" açıklaması: Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:17:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement