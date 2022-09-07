Mersin 'de çıkan orman yangınına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor. Bölgeye yakın 30 ev ise tedbiren boşaltıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev tedbiren boşaltıldı - Son Dakika

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