MERSİN'DE ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

MERSİN'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, 3'üncü gününde de sürüyor.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, 3 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye helikopter, arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale üçüncü gününde de sürüyor. Orman Yangınıyla Mücadele ekibi personeli, yangın alanında kalan kuzuyu kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdı. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı. (DHA)