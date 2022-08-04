Mersin'de orman yangını 2'nci gününde - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını 2'nci gününde

04.08.2022 09:10

MERSİN'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

MERSİN'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Ekipler, havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verdi.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.


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Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2) Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2) Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı
Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını 2'nci gününde - Son Dakika

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