Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 00:16
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Alanın kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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