Mersin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeşil Mahallesi'nde Enes Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı (23) ile daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. "yan bakma" nedeniyle tartıştı.

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, daha sonra gece saatlerinde aynı yerde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili A.S, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.