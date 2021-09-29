Mersin'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ali Mülayim (48) ve K.B. arasında Gazipaşa mahallesi 1967 sokakta çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. K.B., tabancayla Ali Mülayim'e ateş etti.

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